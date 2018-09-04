"الاستثمار" تختار فريق عمل مكتب الهيئة العامة بالبحر الأحمر الأفضل

وقع الاختيار على فريق عمل مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة البحر الأحمر كأفضل فريق عمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي لأدائهم المتميز في إصدار التراخيص الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية.

وجرى تكريم العاملين بالفريق وهم محمد حسن فرغلي، ومحمود أحمد مهران، وسلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شهادات التميز وسط احتفال بحضور المستشار محمد عبد الوهاب وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يأتي التكريم تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين الزملاء وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف لتحفيز العاملين وإعطائهم دفعة للأمام.

ويؤدي فريق عمل مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، عددا من المهام منها دراسة مشاكل المستثمرين والمشاركة في حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حصر الفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة وإعداد قاعدة بيانات بها مع التركيز على المشروعات الاستثمارية العملاقة، استصدار شهادة استيراد وتصدير،عقود التأسيس، متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، توفير البيانات والمعلومات عن مقومات الاستثمار بالمحافظة، استقبال المستثمرين وتلقي طلباتهم والرد على استفساراتهم، تلقي طلبات تأسيس الأراضي.

وخصص فريق العمل 12 مشروع متعدد الأنشطة من جامعات خاصة ومشروعات سياحية وخدمية وصناعية وطاقة شمسية عن طريق لجنة البت التابعة لهيئة الاستثمار، كما جرى بالتنسيق مع المحافظة تخصيص مساحة 4000 متر بمدينة الغردقة لإنشاء فرع لمجمع خدمات المستثمرين يحاكي المجمع الرئيسي بصلاح سالم وتخصيص مساحة مليون متر مربع لإنشاء منطقة استثمارية لصناعة الذهب على طريق مرسي علم إدفو، وتخصيص مساحة 180 فدانا بمدينة سفاجا لإنشاء منطقة حرة عامة.