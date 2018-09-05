أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5 سبتمبر.. و17.89 جنيه للشراء

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشين، خلال تعاملات اليوم 5 سبتمبر الجاري، وسجل أعلى سعر للبيع 17.99 جنيه، وللشراء 17.89 جنيه، في بنك "الاستثمار العربي".

كما استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ليباع بـ17.88 جنيه، مقابل 17.78 جنيه للشراء.