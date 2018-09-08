أشادت اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد برئاسة الدكتورة منال العبسي، بالدعم والاهتمام المستمر من المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، للبرامج والأنشطة الوطنية والأفكار المختلفة التي تطرحها اللجنة، بجانب تشجيعه للمرأة علي ضرورة المشاركة السياسية ومساندته لها في تولي المناصب القيادية.

وقالت رئيس اللجنة، في بيان صادر عنها، ان ما تتلقاه المرأة الوفدية من دعم رئيس الحزب يبعث في النفوس الثقة والعزيمة علي مواصلة العمل والجهد لخدمة الوفد بشكل خاص وقضايا المرأة والمجتمع بشكل عام، مضيفة أن "أبوشقة" شدد علي ضرورة ترسيخ مبادئ ومفاهيم الوفد والعمل الجماعي وتقبل كافة الأراء ووجهات النظر سواء المؤيده أو المعارضة وان يكون هناك حوار بناء يكون منتجه النهائي هو خدمة المجتمع والحياة العامة والخروج بأفضل النتائج والحلول لقضايانا المعاصرة.

وأضافت "العبسي"، أن لجنة المرأة الوفدية بكامل تشكيلها يوجهن الشكر والتقدير للمستشار بهاء أبوشقة، لما يبذله من جهود شهد بها القاصي والدانى لخدمة الوفد وإعادته إلى مكانته الريادية والقيادية على الساحة السياسية، ودعمه لقضايا المرأة بشكل عام والوقوف بجوارها، وكذلك دعمه للمرأة الحزبية، ولذا فإننا نتعهد له بأن نكون عند حسن ظنة وسنواصل بكل ثقة المضي قدما في خدمة المجتمع .