أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدشين 199 سيارة "ميكروباص" حديثة الصنع سعة 14 راكباً، كمرحلة أولى لخدمة النقل الداخلي بمدينة 6 أكتوبر، بديلاً عن سيارات ربع النقل المزودة بصندوق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن السيارات مساهمة في حل مشكلة استخدام سيارات ربع النقل المزودة بصندوق كوسيلة لنقل الركاب للمناطق الصناعية وبعض الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتي تُعد وسيلة نقل غير مناسبة، كما تم طرح موقف إقليمي بالمدينة بمساحة 17 فداناً، لربط مدينة 6 أكتوبر بجميع المحافظات والمدن المجاورة.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز المدينة، إنه السيارات دهنت باللونين الأبيض والأصفر لتمييزها، وعدم استخدامها خارج المدينة، وتم وضع لوحات استرشادية لخطوط السير لكل سيارة، وتم التنسيق مع مديرية الأمن، ومرور أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيارات ربع النقل التي يثبت استمرارها في العمل داخل المدينة.

وأوضح بدوي أن جهاز مدينة 6 أكتوبر وضع خطة لاستبدال سيارات ربع النقل المزودة بصندوق، بسيارات ميكروباص حديثة الصنع سعة 14 راكباً، ومجهزة بجميع وسائل الراحة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة، حيث تم إعداد حصر كامل للسيارات ربع النقل المزودة بصندوق والمستخدمة كوسيلة لنقل الركاب، وخطوط السير لكل سيارة، بالتنسيق مع إدارة مرور أكتوبر، وبلغ عددها نحو 400 سيارة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن محافظ الجيزة وافق على ترخيص 400 سيارة ميكروباص سعة 14 راكباً، وتم التنسيق مع ملاك السيارات ربع النقل لاستبدال سياراتهم بالميكروباص، وأخذ تعهد عليهم بعدم عودة السيارات ربع النقل للعمل بالمدينة مرة أخرى، موضحاً أنه تقدم 212 شخصاً لتشغيل سيارات الميكروباص، وانطبقت الشروط على 199 شخصاً منهم، وتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين لتحديد مسارات السير، وقام أصحاب السيارات الذين تم اختيارهم، وتحديد مسارات السير لهم، بشراء سيارات ميكروباص حديثة الصنع، وتم التنسيق مع إدارة المرور بأكتوبر لاستصدار التراخيص اللازمة لـ199 سيارة، كمرحلة أولى.