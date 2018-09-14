بالفيديو| أغنيات تراثية صبغها رشيد طه بموسيقى "الروك"

برحيل المطرب المبدع الجزائري رشيد طه، تنتهي محاولات الفنانين العرب بتقديم أغنيات عربية مصاحبة لموسيقي "الروك" العالمية، فرشيد طه كان أبرز المبدعين الذين قدموا الأغنية العربية مصاحبة بتلك الموسيقى الصاخبة، وهو ما ساهم بقوة فى نشرها عبر أوروبا.

وفيما يلي "بلاي ليست" بأبرز أغانيه التراثية التي أضفى عليها صبغة "الروك":

- يا رايح

أولى أهم أغنيات رشيد العربية التراثية التي أعادها بصوته هي أغنية المطرب الجزائري الراحل دحمان "يا رايح"، وهي الأغنية التى صنعت لطه نجاحا مبهرا بالوطن العربي، وساهمت فى صعوده بفرنسا والتى طرحها عام 1997، ثم عاد طرحها فى "ميني البوم" عام 1998.

- حبينا

ابتكر رشيد طه فكرة تقديم ألبوما عربيا مصاحبا بموسيقى "الروك" عام 1998، فقدم ألبوم "ديوان"، الذى تضمن عدد من الأغنيات العربية التراثية بصوته، فقدم أغنية فريد الأطرش القديمة "حبينا".

- جانا الهوى

عشق رشيد طه صوت الراحل عبدالحليم حافظ، وألحان بليغ حمدي، لذلك أحب إعادة أغنية "جانا الهوي" في ألبومه "ديوان".

- غني لي

وفي عام 2006 كرر تجربة ألبوم "ديوان" مرة ثانية، وقدم فيها أغنية كوكب الشرق "غني لي شوي شوي"، وحققت الأغنية نسبة استماع كبير في حفلاته بباريس.