قال سمير محمود عثمان، حكم دولي سابق، إن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري ستؤثر على متعة التحكيم، موضحًا أن الحكام هم من سيشعرون بذلك، كما أن تطبيق تلك التقنية تستلزم وجود 33 كاميرا لنقل المباراة وهو ما لا يتوافر في مصر.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن مباريات الدوري يتم تصويرها بأربع كاميرات عدا مباريات القمة يتم تصويرها بـ 8 كاميرات، مضيفًا: "يوم ما يضربها الدم بتبقى 12 كاميرا بس".

فيما علق أبوالمعاطي ذكي، ناقد رياضي، خلال حواره في نفس البرنامج، على تقنية الفيديو، موضحًا أنها ستحدث حالة احتقان حال تطبيقها، مضيفًا: "الناس اللي في المقصورة هتكون عايزة تنزل تشوف الفيديو".