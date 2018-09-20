أعلن الدكتور عمر حمروش، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت فى البحيرة، عن حل مشكلة طالبات الصفين الثاني والثالث بمدرسة التربية القومية الثانوية الفنية الخاصة بمدينة إيتاى البارود، بعد تصفية أموال شركة المدرسة، وتعيين مصفى قضائى عليها، وعمل مواد لبيعها، ما تطلب نقل هؤلاء الطالبات إلى مدرسة أخرى بالمدينة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تقرر نقل الطالبات إلى مدرسة "هيثم حمد الفنية بنات"، بعد الحصول على موافقة المحافظ، اللواء هشام آمنة، ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد سعد، وبالتنسيق مع فتحى الغرباوي مدير إدارة إيتاى البارود، حتى تستكمل الطالبات تعليمهن، مضيفا أنه على طالبات المدرسة استلام ملفاتهن، غدا الخميس، واستخرج بيان نجاح للسنوات السابقة من الإدارة التعليمية.