تنظم محافظة الجيزة من خلال مديرية الشؤون الصحية، قافلة علاجية شاملة لأهالي جزيرة الوراق أسبوعيا، بجانب توفير خدمات طبية أخرى.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن القافلة جاءت تدعيما للخدمات الصحية التي تقدم لأهالى الجزيرة، حيث أجرت القافلة الأخيرة الكشف الطبي على 1450 حالة من مواطني الجزيرة، مؤكدا أنه تم إجراء المسح الطبي لـ"فيروس سي" الكبدي لـ62% من أهالي جزيرة الوراق من خلال فرق طبية ثابتة بوحدتي وردان وطناش الصحية.

وأشار إلى استمرار تنظيم قوافل علاجية بمركز صحة الأسره بجزيرة الوراق بشكل أسبوعي، وذلك تلبية لرغبة الأهالي بعد ما شهدت القوافل إقبالاً كثيفا من قبل المواطنين، مضيفا أن مديرية الشؤون الصحية، قامت بتكليف فريق طبي ثابت بمركز صحة الأسرة، للتواجد بصفة مستمرة بالمركز للتسهيل على المواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتوره هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثل في الكشف المجاني في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة والعظام والرمد والجلدية والأسنان والجراحة العامة، مع توفير الأدوية اللازمة لصرفها مجانا للحالات التي بحاجة إليها.

وأضافت، ذلك بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل: الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذه القوافل.