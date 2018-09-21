نشبت مشادة على الهواء بين ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب، والدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، بعدما طالب الأخير بتعديل 19 مادة من قانون الإدارة المحلية الجديد.

وقال "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن 33 مدينة جديدة وأكثر من 50 مدينة صناعية لا تؤول إلى المحافظات التابعة لها، معقبًا: "كده المحفاظين هيشتغلوا إزاي، أنا كده بعمل من وزارة الإسكان دولة جوه دولة".

وأضاف: "القانون رقم 59 لسنة 1979، ينص على تسليم جميع المدن الجديدة لوحدات الحكم المحلي، بما يعني وجوب تسليمها إلى المحافظين، لتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير محافظاتهم".

وتابع: "الموازنة المالية للعام المالي 2017/ 2018 خصصت 11 مليار جنيه فقط للمحافظات، في الوقت الذي تبلغ فيه إيرادات مدينة 6 أكتوبر 100 مليار جنيه ولا تؤول إلى المحافظة التي تتبعها".

ورد عليه "الحسيني" قائلًا: "الكلام غير صحيح تمامًا، وأتمنى عرض معلومات موثقة، وأنا سألت كل المسئولين وتأكدت منهم بشان عدم صحة هذه الادعاءات، وعمومًا فإن إيرادات المجتمع العمراني تؤول إلى خزينة الدولة ولا توجه لمحافظة بعينها".

وأكمل أستاذ الإدارة المحلية حديثه، قائلًا إن المادة 159 نصت على: "فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية وما يطبق بشأن أموالها من قواعد".

ليفاجأه عضو مجلس النواب بقوله: "159 مادة إزاي، القانون 156 مادة، ومتقوليش انت مش عاوز البلد تنهض، انت اللي مش عاوز البلد تنهض، انت عندك ملاحظات غير حقيقية وأرقام حقيقية وبتعمل صدام بين المواطن والدولة، انت كنت موعود بمنصب ومأخدتوهوش، بلاش تضلل".

ليرد عليه أستاذ الإدارة المحلية قائلًا: "أنا عارف أنا بقول إيه، أنا راجل وطني وليّ تاريخي".