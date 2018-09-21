تفاصيل حفل ختام دورة اليوبيل الفضى لـ " لمعاصر والتجريبى"

تختتم اليوم الجمعة 21 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا فعاليات دورة اليوبيل الفضى لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ود. سامح مهران رئيس المهرجان وقيادات وزارة الثقافة وضيوف المهرجان من المسرحيين العرب والدوليين وقامات المسرح المصرى ولفيف من المسرحيين والاعلاميين .يبدأ حفل الافتتاح فى الثامنة مساء بالسلام الوطنى يعقبه عرض قصير للمخرج خالد جلال حول دورة اليوبيل الفضى، ثم يعرض فيلم تسجيلى عن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين.نعقب الفعاليات كلمة رئيس المهرجان د. سامح مهران ، ثم تقوم وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ، بتسليم الميدالية الفضية للمكرمين من المسرحيين العرب والمصريين الذين شاركوا فى دورات المهرجان من بدايته أو حازوا على جائزة أو تكريم ومازالوا يمارسون النشاط المسرحى .وسوف يتسلم المبدعون ميدالياتهم حسب الترتيب الأبجدى : الفنان السورى أسعد فضة، الفنان العراقى جواد الأسدي، الفنان العراقى سامي عبد الحميد، الفنان البحرينى عبد الله السعداوي، الفنان الكويتى عبد العزيز السريع، الكاتب والباحث التونسى عز الدين المدني، الكاتب المغربى عبد الكريم برشيد، المخرج القدير فهمي الخولي، الفنان الجزائرى محمد أدار، الكاتب المصرى محمد سلماوي ، د. هدى وصفي ـ و المعهد الدولي للمسرح I T I لما قام به من جهود داعمة للمهرجان في مختلف دوراته، وقيامه كذلك بتقديم العديد من التسهيلات دعماً لفعاليات المهرجان ودوره الثقافي والتنويري، وبتسلمها المهندس محمد الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، المسرحى الأردنى حاتم السيد .ويعقب التكريم صورة تذكارية للمكرمين مع وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى قد اقام دورة اليوبيل الفضى في الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الحالى برئاسة د. سامح مهران والمنسق العام المخرج عصام السيد والمدير العام د. دينا أمين والمديران التنفيذيان د. أسماء يحيى الطاهر عبد الله و د. محمد الشافعى، ورئيس اللجنة الاعلامية الكاتب محمد بهجت، ولجنة التجهيزات والعروض مهندس محمد هاشم، الجدول مهندس فادى فوكيه ، ولجنة النشر د. محمد أمين عبد الصمد، تصميم البوستر مهندس مصطفى عوض ، وتعددت فعاليات دورة اليوبيل الفضى بين الورش التدريبة والمحاور الفكرية والعروض المسرحية المصرية والدولية إضافة لتكريم نخبة من المبدعين المصريين والدوليين وإصدار نشرة يومية وقناة لليوتيوب والموقع الالكترونى للمهرجان، إضافة لعودة إصدارات المهرجان هذا العام، كما قدم المهرجان بدورة اليوبيل الفضى العروض المصرية التى فازت بجوائز المهرجان وهى الطوق والإسورة وقهوة سادة، كلام فى سرى، خالتى صفية والدير والتى لاقت حضورا جماهيريا ونقديا لافتا بل كان الحضور الجماهيري في دورة اليوبيل الفضى يستحق التأمل خاصة مع تقديم بعض الفرق لأكثر من عرض فى الليلة الواحدة بسبب الاقبال الجماهيري .