استهدف "اعتداء إرهابي" صباح السبت عرضا عسكريا في مدينة الأحواز في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني.

وقال التلفزيون إن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا نظم في اليوم الوطني للقوات المسلحة، نفذته "مجموعة" من المهاجمين المجهولين، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

ونُشرت تغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحمل لقطات مصورة من الهجوم "الإرهابي" على العرض العسكري.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA