قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في حديثة لإذاعة شمال سيناء، إنه يجدد اعتذاره لأهالي شمال سيناء مرة أخرى عن انقطاع التيار الكهربائي، الذى ترتب عليه انقطاع المياه وتعطل الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ستنتهي تمام خلال أسبوع بشكل تام في المدينتين.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه يتابع كل شكاوى المواطنين بكل الوسائل المتاحة، ويطلع على كل كبيرة وصغيرة في المحافظة، قد تعيق طريق التنمية المستدامة.

وأوضح شوشة، أن أهالي الشيخ زويد ورفح لهم أولوية خاصة في الرعاية بسبب الظروف التي تعرضوا لها، وهناك حصر شامل لهم، مشيرًا إلى أنه جاري مراجعة كشوف تعويضات الزراعات، والتي سيجرى خلال 15 يوما، صرف التعويضات بعد الطعون، وذلك بعد تلقيه عدة شكاوي من مزارعين بشأن التعويضات الخاصة بالزراعات من أهالي تلك المناطق.

وأكد المحافظ، خلال لقائه الانتهاء من بناء عدد من المساكن لأهالي الروضة، وافتتاحها في أكتوبر، مؤكدًا أن تعويضات شهداء الروضة موجودة، لكن الأوراق المطلوبة لم تستكمل من قبل ذويهم، مشيرًا إلى صرف مبلغ 26 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير القادرين في مراكز شمال سيناء.

وأعلن المحافظ، وجود مخطط لتطوير مدينة العريش، ولا نية لإزالة الشاليهات، مؤكدًا أنه يولي ملفات التعليم والصحة أهمية خاصة، وأن هناك تعليمات لرؤساء المدن بالمحافظة على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتجميل واستكمال المشروعات المتوقفة، والتي رصدت ميزانيتها مسبقا.