أصدر نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، قرارًا بإحالة 4 معلمين بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين، للشؤون القانونية، على خلفية إجبارهم لطلاب المدرسة على أخذ مجموعات التقوية المدرسية دون الحاجة لذلك بعد ثبوت تلك الواقعة.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا تهاون مع من يتاجرون بمستقبل أبناءنا الطلاب مهما كلفنا الأمر، مضيفًا أن هناك إجراءات رادعة تنتظر أي معلم يسئ للمهنة أو ضد من لا يلتزم باللائحة المنظمة لمجموعات التقوية المدرسية التي أقرها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشددا على انه لا إجبار لأى طالب أو طالبة على أخذ مجموعات التقوية دون وجه حق.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر قرار ببدء العمل بمجموعات التقوية في مختلف مدارس بورسعيد من أول شهر أكتوبر المقبل الأمر الذي أدى إلى تساؤلات حول قرار الإحالة خاصة وأن أنها لم تبدأ العمل بها.