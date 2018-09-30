أرجع مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في شمال محافظة المنيا، اندفاع مياه غزيرة من داخل عامود إنارة بقرية شم البحرية، إلى حدوث كسر بماسورة مجاورة للعامود، مؤكدًا أنه تم إصلاحها.

وتداول عدد من مُستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من أبناء قرية شم البحرية في مركز مغاغة، اليوم الأحد، فيديو يظهر فيه خروج كميات مياه كبيرة من وسط عامود إنارة داخل أحد شوارع القرية، رغم عمله وإنارته للطريق.

وأكد متداولو "فيسبوك"، أن عامود الإنارة متواجد داخل قرية شم البحرية، التابعة لمركز مغاغة، وأن الأهالي فوجئوا بخروج كميات كبيرة من المياه منه، رغم استخدامه في أغراض الكهرباء من خلال حمله للأسلاك الكهربائية، وأحد كشافات الإنارة التي تعلوه.