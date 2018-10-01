قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لم تعد تقليدية، موضحا أن الأمر لم يعد يتوقف على إلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، وينتهي الأمر على ذلك.

وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس 2"، أن "الرئيس السيسي في زيارته الأخيرة لنيويورك عقد مجموعة من اللقاءات المهمة، من بينها القمة الثنائية التي عقدها مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى لقاء صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الغرف التجارية الأمريكية، وبعض المستثمرين أو ما يُطلق عليهم أصدقاء مصر، من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بما يحدث في مصر".

وأكد رئيس تحرير "الوطن"، "الناس دي محتاجة تسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرفة ما يدور داخل الدولة المصرية".