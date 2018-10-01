مسلم: التيارات الإرهابية خرجت من الإخوان.. ودول وأجهزة مخابرات تدعمها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم ، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن العالم أجمع ينظر إلى قطر على أنها دولة داعمة بشكل كبير للإرهاب والإخوان، مؤكدا "ليس هناك فرقًا بين الإرهاب والإخوان فهم ملتصقان، فالإخوان حاضنة لكل التيارات الإرهابية، وكل تلك التيارات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال كلمته في الأمم المتحدة عن ضخامة التمويلات والدعم الذي يقدم للإرهابيين، مشيرًا إلى أن هذا لا يتم إلا عن طريق دول وأجهزة مخابرات كبيرة.

وتابع رئيس تحرير جريدة "الوطن": "إرهاب التسعينيات يختلف عن الإرهاب في الوقت الحالي"، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية في الوقت الحالي تتلقى تمويلا بلا حدود.