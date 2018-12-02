قال المحامي سمير صبري، مقدم بلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها المثير للجدل في ختام مهرجان القاهرة السنيمائي، إن الواقعة تمثل فعلًا فاضحًا وتجاوز علني لكل القيم والثوابت.

وتساءل "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "كيف نتكلم عن حظر النقاب والحد من الحجاب وفي نفس الوقت ندافع عن العري والابتذال؟"، واصفًا الأمر بأنه في منتهى الغرابة.

وتابع: "شبابنا يقلد كل السيئ الذي يظهر على الشاشة، لا يجب أن نتحدث عن المخالفات القانونية على إنها حرية شخصية".