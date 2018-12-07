أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قراراً بتشكيل لجنة لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره الجديد فى العاصمة الإدارية، مع تكليف اللجنة باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد للانتقال المرن للمقر الجديد.

وأسند رئيس الجهاز، وفقاً لبيان أصدره، إلى اللجنة «مهمة وضع تصور شامل لاحتياجات مبنى الجهاز الجديد، من أجل ضمان نجاح عملية الانتقال، على أن تتضمن محاور خطة النقل محور الخدمات المالية والإدارية، ومحور نظم المعلومات وهو المتعلق بأعمال البنية التكنولوجية للمبنى، ومحور الموارد البشرية والخاص بالأمور المتعلقة بالعاملين من حيث أعدادهم ومسمياتهم الوظيفية وملفاتهم»، مشدداً على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد للنقل.

يذكر أن وفداً من قيادات الجهاز، برئاسة «الشيخ»، قام بزيارة إلى مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية نهاية الشهر الماضى، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلى من أحد المهندسين العاملين بالموقع عن المبنى، الذى يتكون من 7 أدوار، ويحتوى على «بدرومين» لانتظار السيارات، وتم تصميم المبنى بشكل يراعى مرونة العمل الحكومى مدعوماً بأحدث الوسائل التكنولوجية، مع مراعاة أى توسعات مستقبلية سواء فى عدد العاملين أو إضافة أقسام جديدة بالجهاز.