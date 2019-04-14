طرح المطرب مصطفى حجاج، كليب جديد، قبل ساعات، بعنوان "اعمل الصح"، وهو من كلمات محمد عاطف، وألحان وتوزيع وليد سعد، وإشراف فنى عبد الله منصور، وإخراج بتول عرفة وإنتاج شركة "الريماس للإنتاج الفني".

وقال مصطفى حجاج لـ"الوطن"، إن كليب "اعمل الصح" هو الكليب الثاني بعد كليب المطرب الشعبي محمود الليثي "مصر حلوة"، والذي يأتي ضمن سلسلة الأغنيات الوطنية التي أعلنت عنها الشركة لحث الشعب على المشاركة في بناء بلدنا مصر.

وأضاف حجاج، أن هناك مساعي لطرح العديد من الكليبات الغنائية الوطنية والتي تبرز في كلماتها السلوك الحضاري للشعب المصري، وكذلك إظهار المناطق السياحية والتاريخية والمصانع والمشروعات العملاقة الجديدة، التي تبين قوة الشعب المصري في بناء وطن جديد.