تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حول التعديلات الدستورية بـ"بلبيس"
مفكر فرنسي لـ"الوطن": التعديلات الدستورية في مصر تحقق الاستقرار
داعية إسلامي: الرسول أول من تحدث عن السوشيال ميديا والإنترنت
مخرجة مباراة الزمالك وأغادير عن الهدف المشكوك فيه: "الكرة معدتش الخط"
محمد الباز: من الممكن إجراء تعديلات دستورية جديدة بعد 5 سنوات
محافظ البحر الأحمر: إنشاء أبراج اتصالات لتأمين شبكة الطرق
اختيارات الوطن
ماكدونالدز مصر تطلق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف" للرد على أسئلة العملاء
النص الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة بعد موافقة "تشريعية النواب"
اقرأ في "الوطن" غدا.. الرئيس لـ"قائد الجيش الليبي": ندعم جهودكم لدحر الإرهاب وإقامة دولة مدنية
"رفض الكشف عن اسمه".. قبطي يتبرع بقطعة أرض لتوسعة مدرسة قرآن بالبحيرة
"رياضي وطيب جدا وقرب يتجوز".. أصدقاء "بطل" واقعة الحوامدية يودعونه
هضبة الجلالة ومحور روض الفرج.. مشروعات تفقدها السيسي فجرا
الأكثر قراءة
كامل الوزير: حجز تذاكر القطارات إلكترونيا متاح من اليوم
"الأوقاف" تمنع "أستاذ خلع البناطيل" الأزهري من صعود المنابر
فيديو| قناة سعودية:طائرات تنقل مسلحي "النصرة السورية" من تركيا لمصراتة
"الانتقالي السوداني" يعلن إحالة وزير الدفاع ومدير المخابرات للتقاعد
النص الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة بعد موافقة "تشريعية النواب"
كامل الوزير: "حتى الآن مخدتش مليم من الدولة.. وادونا فرصة وهتشوفوا"
سياسي ليبي: مصر تدعم جيشنا الوطني.. وقطر وتركيا تمولان الإرهاب
كباشي إبراهيم: إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف من عملهما
دنيا عبدالعزيز مهنئة ميدو عادل بعيد ميلاده: "كل سنة وإنت في أحلى حياة"
حظك اليوم اللإثنين 15-4-2019 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل