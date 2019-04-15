هاجمت الفنانة أنغام منتقدي زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بالتحديد من الفنانين.

وقالت أنغام خلال حلقتها في برنامج "CarpoolKaraokeAr" عبر شاشة "دبي" ردا على سؤال من انتقد زواجها من الفنانين فقالت "أنتوا مالكم، يتفلقوا".