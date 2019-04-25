كلف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمهام المكافآت السلوكية ضمن وزارة "اللا مستحيل" التي أطلقها الثلاثاء الماضي لتكون الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالميا.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بتكليف 3 وزراء أيضا بمهام وزارة اللا مستحيل في مرحلتها الأولى. وبحسب الوكالة الإماراتية، فقد كُلف عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، بمهمة منصة المشتريات الحكومية، فيما كُلفت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بمهمة اكتشاف المواهب الوطنية، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بمهمة الخدمات الاستباقية.

وقال محمد بن راشد: "نريد من فريق عملنا تحقيق نتائج غير مسبوقة، وإنجاز مهام وزارة (اللا مستحيل) في فترة زمنية قياسية، لنطلق مرحلة جديدة من التحديات، ليس لدينا مساحة من الوقت، وأمامنا ملفات لا تحتمل التأجيل، أطلقنا هذه الوزارة الافتراضية لنؤكد نهجنا في دولة الإمارات منذ التأسيس، لا نقف عند أي تحد ولا يعيق تقدمنا أي مستحيل، نؤمن بقدرات وكفاءات أبناء وبنات الإمارات بتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات".