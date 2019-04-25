فى الذكرى الـ37 لتحرير أرض الفيروز، باتت سيناء فى بؤرة أولويات الدولة، بعد عقود من الإهمال، بحملات تطهير لترابها من التنظيمات الإرهابية، بالتوازى مع قطار التنمية الذى انطلق بلا توقف فى شتى ربوع شبه الجزيرة السيناوية.

الطرق والأنفاق

تنفيذ 9 طرق بأطوال 460 كيلومتراً، وجارٍ تنفيذ 15 طريقاً أخرى بأطوال 1462 كيلومتراً.

إنشاء نفق سيارات آخر فى محافظة السويس، وتم تشغيل العديد من الكبارى العائمة على قناة السويس.

الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق «طابا - النقب»

تنفيذ أعمال طريق «النفق - شرم الشيخ» بطول ٣٤٢ كم فى اتجاهين.

4 أنفاق أسفل قناة السويس تم الانتهاء من تنفيذها فى "بورسعيد والإسماعيلية"

الزراعة والرى

زراعة أكثر من 50 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى طابا.

إنشاء المئات من الصوب الزراعية وتوزيعها على بدو سيناء لتكوين تجمعات بشرية مستقرة.

إنشاء المئات من الصوب الزراعية وتوزيعها على بدو سيناء.

إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش.

تطوير محطة مياه البحر بالعريش بطاقة 10 آلاف متر مكعب، فضلاً عن إنشاء شبكة مياه الشرب العريش.

تطوير التعليم

الانتهاء من تنفيذ 53 مدرسة ومعهداً أزهرياً بمدن «العريش، نخل، بئر العبد، الشيخ زويد».

الانتهاء من إنشاء 60 مدرسة ومعهداً أزهرياً وإدارة تعليمية بمدن «أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، نويبع، شرم الشيخ، الطور، سانت كاترين، دهب».

البدء فى إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور.

11 تجمعاً تنموياً بدوياً تم إنشاؤها بإجمالى 585 بيتاً بدوياً.

الصحة

الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 3 مستشفيات مركزية بمدن «سانت كاترين، طابا، أبورديس»

الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 5 وحدات صحية بمدن «الجبيل، وادى الطور، أبو صويرة، رأس سدر، رأس مسلة»

الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 25 نقطة إسعاف، كما تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية لخدمة أهالى جنوب سيناء.

- إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، والانتهاء من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجارٍ العمل فى الباقى.

30 بئراً سطحية وعميقة تم الانتهاء من حفرها بمناطق "الشيخ زويد، رفح، نخل، الحسنة".

الإسكان

تكليفات بإنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، فى شمال ووسط سيناء.

جرى الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل فى مدينة المساعيد بالعريش.

تنفيذ إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوى.

إنشاء العشرات من التجمعات السكنية البدوية فى وسط سيناء.

إنشاء المئات من الوحدات السكنية فى الشيخ زويد.

البدء فى إنشاء مدينة سلام مصر، والتى تصنف كعاصمة اقتصادية، والتى تبعد عن بئر العبد بمسافة 40 كيلومتراً.