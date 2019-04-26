أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مرافق المحافظة، بالتزامن مع احتفالات عيدي القيامة المجيد وشم النسيم.

وقال "الزملوط"، في تصريحات صحفية، إنه جرى تكثيف التواجد الأمني بمحيط الكنائس بمراكز المحافظة وتكثيف الحملات الأمنية علي الطرق وانتشار قوات التدخل السريع بالشوارع والميادين العامة والمؤدية إلى الكنائس والمتنزهات العامة، لتأمين المحتفلين.

وأضاف أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة على الأسواق وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومراقبة الأسعار، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.