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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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بدء توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بأسيوط احتفالا بشم النسيم

بدء توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بأسيوط احتفالا بشم النسيم

"صحة أسيوط": الدفع بـ90 سيارة إسعاف خلال احتفالات شم النسيم

"صحة أسيوط": الدفع بـ90 سيارة إسعاف خلال احتفالات شم النسيم

سمية الخشاب تهنئ الأقباط بعيد القيامة: "كل سنة وكل المصريين طيبين"

سمية الخشاب تهنئ الأقباط بعيد القيامة: "كل سنة وكل المصريين طيبين"

عمرو أديب "لطم".. بالفيديو| أطرف 6 مداخلات لمشاهدي برنامج "الحكاية"

عمرو أديب "لطم".. بالفيديو| أطرف 6 مداخلات لمشاهدي برنامج "الحكاية"

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"وأد داخل صندوق قمامة".. قصة رضيع نهشت جثته الكلاب في التجمع الخامس

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