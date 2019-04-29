سمية الخشاب تهنئ الأقباط بعيد القيامة: "كل سنة وكل المصريين طيبين"

هنأت الفنانة سمية الخشاب، الأخوة الأقباط والشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونشرت "الخشاب" عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو قصير به مجموعة من صورها وعلقت عليها: "كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير وسعادة وسلام.. عيد القيامة المجيد".

واحتفل الأقباط، أمس، بعيد القيامة بحسب تقويم الكنائس الشرقية، واستقبل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين بالعيد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت الكنائس المصرية، أقامت، مساء أول أمس، قداسات عيد القيامة، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ترأس البابا تواضروس، القداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، القداس في كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وترأس القس الدكتور أندرية زكي، احتفال العيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وترأس المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، القداس في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.