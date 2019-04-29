"الأوقاف" عن مسابقة "إمام المنطقة": لإفادة الناس بشؤون الدنيا والدين

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف قررت تنظيم مسابقة بعنوان "إمام المنطقة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه رمضان عبدالمعز على شاشة "dmc"، أن وزارة الأوقاف تضم أكثر من 650 إدارة فرعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة رأت ضرورة وجود إمام يرجع له أهل المنطقة في الملمات والمناسبات المختلفة يكون على علم ودراية بشؤون الدين والدنيا لإفادة الناس.

وتابع أن إمام المنطقة سيكون منوط به التواصل المجتمعي مع الناس بمنطقته، مشيرا إلى أن التقديم مفتوح للمسابقة من اليوم ولمدة أسبوع ثم ستفرز الأسماء وسيحدد لهم ميعاد لإختبار شفوي وتحرير ثم مقابلة مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف مسابقة "إمام منطقة" تشمل الأئمة المتميزين ممن نجحوا في أي من مسابقات الإيفاد الدائم، أو إيفاد رمضان، أو القراءة الحرة، أو إمام مجدد أو متميز أو مسجد جامع، أو الإدارة الإشرافية، أو مرافقة بعثة الحج، أو شيوخ المقارئ.