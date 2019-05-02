قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق كوبري السيدة عائشة جزئيا، للقادم من منطقة مجرى العيون تجاه القلعة، استكمالاً لأعمال إحلال وتجديد الفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بالكوبري، إضافة إلى إزالة طبقة الرصف التالفة وضبط الميول الهندسية بالكوبري في محافظة القاهرة.

ويُغلق الكوبري بداية من الساعة 10 مساء اليوم الخميس 2 /5 /2019م حتى الساعة 4 عصراً السبت الموافق 4 /5 /2019م.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، لتنظيم الحركة المرورية، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.