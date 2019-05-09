قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جرى التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي أفادت بإمكانية الحصول على تراخيص البناء داخل المخطط التفصيلي دون اللجوء لمشروع تقسيم، للتيسير على المواطنين والإدارات المحلية التي تتولى مسؤولية التعامل معهم.

وقالت المهندسة منال عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، إنه بعد مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أفادت أنه في حالة وجود مخطط تفصيلي معتمدد فإنه يتعين على الإدارة المحلية المختصة، إعمال شؤونها نحو إصدار شهادات صلاحية الموقع للبناء لقطع الأراضي طبقا لأحكام وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأشارت إلى أنه يجرى الأخذ في الاعتبار أنه طالما كانت قطع الأراضي تطل على شارع بالمخطط التفصيلي المعتمد، وأن مالكها يرغب في إقامة مبنى واحد على كامل مساحة الأرض التي يمتلكها دون أن تحجب قطع أراضى خلفها، فإن الأمر لا يتطلب تقديم مشروع تقسيم.