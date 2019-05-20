بعدما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، على منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، للسداد دون غرامات تأخير، للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضي بنشاط صناعي أو ورش صناعية، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من المُخصص لهم الوحدات الصناعية.

"الوطن" توضح أهم شروط تلك التيسيرات:

- أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- جهاز المدينة يتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقا لما ورد بكل حالة.

- أما أهم الحالات التي لا تمنح بها الهيئة تلك التيسيرات:

- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان.

- ويستثني من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.