29 عاما لم تطأ فيهم قدميه خشبة المسرح كممثل، بعد أن كان أحد أبطاله، قبل أن يغلبه الحنين ويقرر النجم الكبير حسن يوسف العودة للمسرح من جديد، وذلك من خلال مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، التي من المقرر عرضها في مدينة "الدمام" السعودية، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري.

فترة طويلة غاب خلالها "الولد الشقي" عن المسرح منذ آخر عمل له، شارك فيه محمد عوض ويونس شلبي وشهيرة في بطولة مسرحية "تصبح على خير يا حبة عيني".

وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز الأعمال المسرحية لحسن يوسف، قبل غياب 29 عاما:

هات وخد

في دور كابتن بيومي، شارك حسن يوسف في مسرحية "هات وخد" عام 1985، بطولة محمد عوض، محمد أبو الحسن، هياتم، وسامي سرحان، ومن تأليف أحمد الإبياري وإخراج السيد راضي.

وتدور أحداثها حول لاعب كرة شهير تتهافت البنات على حبه فيتعرض إلى مشكلات مع خطيب إحدى الفتيات، كما يتعرض أيضا لإحدى أقاربه الذي أتى خصيصا من الصعيد للأخذ بالثأر منه، وتحدث ملابسات فيزج بقريبه هذا في المشكلات بدلا منه وتتوالى الأحداث الكوميدية.

قصة الحي الغربي

شارك حسن يوسف في مسرحية "قصة الحي الغربي" عام 1975، من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وسهير البابلي وصلاح السعدني، وتأليف بهجت قمر وسمير خفاجي، وإخراج جلال الشرقاوي.

يلقي العمل الضوء على الصراع الطبقي بين الحي الراقي المتمثل في حي الزمالك، والحي الشعبي بولاق، الذي يفصل بينهما جسر حديدي وهو كوبري أبو العلا، وخلال الصراع البيئي والثقافي والاجتماعي والنفسي بين شباب وسكان المنطقتين تتصاعد الأحداث.

مقالب سكابان

شارك حسن يوسف في مسرحية "مقالب سكابان" عام 1963، بطولة عبدالمنعم مدبولي ومحمد عوض، ومن تأليف موليير وإخراج سمير العصفوري.

وداعا أيها الفلس

كما شارك حسن يوسف في مسرحية "وداعا أيها الفلس"، بطولة سناء يونس، محمد فريد فؤاد خليل، وهال فاخر، ومن تأليف حمدي عباس، وإخراج إنعام الجريتلي.

ليلة حاولت أنساها

وشارك حسن يوسف في مسرحية "ليلة حاولت أنساها"، بطولة رياض الخولي، ميمي جمال، ورجاء أمين، ومن تأليف أحمد خضر وإخراج مدحت يوسف.

ماكانش ع البال

فيما شارك حسن يوسف في مسرحية "ماكانش ع البال"، بطولة فاروق نجيب، مها كمال، عفاف شعيب، وميمي جمال، ومن تأليف.

البهلوان

كما شارك حسن يوسف في مسرحية "البهلوان"، بطولة شهيرة وليلى فهمي، زكريا يوسف، بليغ حبشي، وحسن حسين، ومن تأليف أحمد عفيفي، إخراج فايز دياب.

ويذكر أن المسرحية الجديدة من تأليف أحمد الإبياري، وبطولة كل من عمر حسن يوسف وإيمي طلعت زكريا والنجم طلعت زكريا والمطرب شعبان عبدالرحيم وإيمان السيد، ونخبة من الممثلين الشباب.