قلّصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسافة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وفق ما قالت لـ"فرانس برس"، اليوم الخميس مسؤولة إسرائيلية، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.

وأشارت متحدثة باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى القيام يوم الثلاثاء بإطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت بها بالونات حارقة، مصدرها غزة، وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مشدداً على القطاع الذي تسيطر حركة حماس منذ 2007.

ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كردٍ على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أنّ نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من أمس الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً.

وتتبدل حدود الصيد البحري بحسب منسوب التوتر، وفي الأعوام الأخيرة جرى تقليصها إلى ثلاثة أميال، وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات، وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلا المتوافق عليها في اتفاق أوسلو في التسعينيات.