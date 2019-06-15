تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الاتحاد الأوربى: مصر ملاذنا فى تأمين مصادر بديلة للطاقة

قال مسئولون بارزون فى الاتحاد الأوروبى، أمس، إن الدول الأوروبية لديها رغبة قوية فى تأمين مصادر بديلة لإمدادات الغاز الطبيعى، وعلى "الاتحاد" أن يقدم الدعم الكامل لـ"منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة، موضحين أن مصر تلعب دوراً مهماً فى المنطقة لتأمين إمداد القارة بالطاقة.

بريطانيا: اعتداء الحرس الثوري الإيراني على ناقلتي نقط الخليج "شبه مؤكد"

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إنه "شبه مؤكد" أن فرعا من الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

دعم الشرعية: استهداف أهداف عسكرية لمليشيات الحوثيين في صنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه قد تم استهداف أهدافا عسكرية مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".

والد "مريم" لـ"الوطن": الحكم محبط.. والعنصرية سيطرت على قضيتها

قال محمد مصطفى، والد الطالبة المصرية مريم، التي تعرضت في 20 فبراير العام الماضي لاعتداء وحشي من 6 فتيات، لقيت مصرعها بعده، إن ابنته أصيبت بجلطة دماغية عقب الاعتداء عليها بساعات قليلة، وليس بعد 12 يوما كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية على لسانه، وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"الوطن"، أن القاضي "ديكنسون" لم يذكر أن الجريمة حدثت بسبب الشجار على ولد، والمدعو بابلو، كما ذكرت الصحيفة الإنجليزية، وأن التحقيقات أثبتت أنه ليس على علاقة بابنته أو إحدى الفتيات وأنه مجرد زميل جامعي لمريم، وكان يدافع عنها ضد اعتداء الفتيات عليها.

الفئران والكلاب تهاجم المنوفية في 4 أشهر.. وإصابة الآلاف

تعرضت محافظة المنوفية لهجوم مزدوج من الكلاب والفئران خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، من خلال إدارة الطب الوقائي للمحافظة، في تقرير رسمي عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، بالنسبة للكلاب، أعلن التقرير أنه تم تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات المحافظة، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية الشهر الجاري.

"مترو الأنفاق": تسيير 420 رحلة يوميا بمحطات الخط الثالث الجديدة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تسيير 420 رحلة يوميا بالمحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة - نادي الشمس"، بمصر الجديدة، بدءا من صباح اليوم السبت، وذلك استعدادا لإنطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، وتسهيل على الركاب في التنقل الى الأستادات وخاصة إستاد القاهرة.

حبس نقيب شرطة مرور فيصل المزيف 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة العمرانية والطالبية، تحت إشراف المستشار محمد حسن المحامى العام الاول لنيابة العمرانية والطالبية، حبس ضابط مرور فيصل المزيف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة تحت رئاسة المستشار هشام حاتم رئيس النيابة الكلية عدة اتهامات للشاب منتحل صفة الضابط، تتمثل في انتحاله صفة وظيفة عمومية، وإحراز سلاح ناري، وباشر التحقيقات مع المتهم إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية وأمجد الحناوي وكيل أول النيابة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

جهاز استقبال البث الأرضي لـ"أمم أفريقيا" بـ399 جنيهاً.. أهلاً "كان"

تستطيع الجماهير المصرية متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على على القنوات الأرضية من خلال توافر أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي لدى الموزعين المعتمدين في مصر ومن السهل الحصول عليه حتى يتمكن المشاهد المصري من متابعة البطولة في منزله بدلاً من تحكم بعض القنوات.

تأكيدا لانفراد "الوطن"..إبراهيم نصر: "بومبة وصاحبتها" هيضرب زكية زكريا

قال الفنان إبراهيم نصر، إنه يعمل حاليا على كتابة برنامج جديد له باسم "بومبة وصاحبتها"، مضيفا: "هتبقى زي زكية زكريا وهتضربها كمان"، وكانت "الوطن" قد انفردت بتصريح من إبراهيم نصر بأنه بعد العيد سيبدأ في تصوير عمل جديد سيعود من خلاله للجمهور مرة أخرى، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي بعنوان "الخالة بومبة وصحبتها"، وأنه سيقدم خلاله شخصية جديدة، مؤكدا أن الجمهور سيحب هذه الشخصية مثلما أحب شخصية "زكية زكريا".

"تذكرتي" توقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع

أعلنت شركة "تذكرتي"، وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع، وتذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وذلك لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المبارة بوقت كافي، ويسري ذلك على التذاكر التي تم شرائها حتى 14 يونيو الجاري، وأكدت تذكرتي، استمرار كافة خدمات الحجز من على موقعها، وتتم طباعة التذاكر، وبطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك، والمعلن عنها طوال أيام البطولة حتى المباراة النهائية.