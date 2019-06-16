أمر أحمد الأمبابي مدير نيابة قليوب، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات متهما بتمزيق جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب رفضها الرجوع إليه بعد الطلاق.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "ش. س. أ"، 27 عاما، ربة منزل، مصابة، وجرى حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبسؤال والد المصابة "سيد. ا م"، 68 عاما، بالمعاش، اتهم طليق ابنته المصابة "حسن. ف. ح"، 30 عاما، عامل بمقهى، بالصعود لمنزله عن طريق التسلق والتعدي على ابنته بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب تطليقه لها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة "مطواه"، وجرى التحفظ عليه، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019م، ويجري العرض على النيابة.