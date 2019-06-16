كشف رينو موزولييه، رئيس إقليم بروفونس ألب كوت دازور بجنوب فرنسا، عن دراسة الجانب الفرنسي إنشاء خط جوي بين مارسيليا والإسكندرية.

وقال رئيس اقليم بروفونس الب كوت دازور، خلال المؤتمر الصحفي المقام على هامش حفل استقباله، مساء اليوم، في القنصلية الفرنسية بالمنشية، إن هذا المشروع تحت الدراسة، ويتم البحث عن شركة مناسبة وتوفير الأمن والتمويل.

وأشار إلى أنه ضمن الوفد المرافق معه رئيس ميناء مارسيليا، لبحث مشروع التنمية المستدامة بين ميناء مارسيليا والإسكندرية، بالإضافة إلى وجود ممثل عن جامعة إكس مارسيليا، للتعاون المشترك والتبادل بينها وبين جامعة الإسكندرية.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه خلال زيارته لمارسيليا وُقع الاتفاق بين جامعة إكس مارسيليا وجامعة الإسكندرية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي، لتبادل الطلاب للدراسة.

أما عن الخط الجوي، قال قنصوة، إن التعاون سيكون في مجال السياحة من خلال طيران منخفض التكاليف سيكون إضافة لإسكندرية، وستكون المحافظة محطة رئيسية للسفر إلى أوروبا للسياحة أو العمل.

وكشف عن الاتفاق على العديد من المشروعات منها في إعادة الشكل التراثي، ومشروع تراثي بمينا البصل بمنحة من الوكالة الفرنسية، ومشاريع في مجال السياحة والبيئة.

وأضاف أن سيتم إنشاء مشروعات تحسين جودة المياه، وتشييد أول محطة تعمل بالأوزون لمعالجة المياه، وأيضا مشروعات المدن الخضراء.