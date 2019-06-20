وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث التماس السيدة "زينب. م. أ" من محافظة الدقهلية؛ تلتمس فيه مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفي في ميلانو في 2009.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران لمعرفة أسباب وقف المعاش وفقا لتعليمات وزير القوى العاملة.

وأشار إلى أنَّه "بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت بأنَّ صاحبة المعاش لابد أن تقدم شهادة تفيد بقاءها علي قيد الحياة، وهذا إجراء متبع هنا للتأكد من أن المعاشات تصل لمستحقيها".

وتواصل المستشار العمالي بميلانو مع السيدة "زينب. م. أ" تليفونيًا في مصر وأرشدها بالمطلوب، كما تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية للتأكد من إرسال الشهادة، وجرى ردّ المعاش إلى السيدة، فضلًا عن متأخرات بـ40 ألف جنيه.