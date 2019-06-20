نشرت منذ قليل، المطربة الإيفوارية دوبيه غابور، المشاركة في الحفل الرسمي لبطولة أمم إفريقيا 2019، مجموعة من الصور داخل التجهيزات الأخيرة قبل إنطلاق البطولة غدا.

وكتبت دوبيه تعليقًا على صورتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك :"وقت رائع بصحبة حكيم وفيمي".

كما نشرت النجمة الإيفوارية، مجموعة من الصور التي تم التقطاها أثناء التجهيز لكليب أغنية "متجمعين" التي يشاركها في غنائها الفنان حكيم والنجم النيجيري فيمي كوتي.

وتنطلق غدا بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بلقاء غدا الجمعة مصر مع زيمبابوي فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو وأوغندا.