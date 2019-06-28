إحباط محاولة تهريب 24 عملة آثرية بحوزة موظف في بنك أجنبي

أحبط رجال وحدة مباحث قسم شرطة مباحث مطار برج العرب، من ضبط أحد الركاب (موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصري، ويحمل جنسية دولة أجنبية، 42 سنة)، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهه إلى إحدى دولة أوروبية، وبحوزته 24 قطعة عملة معدنية مختلفة الأحجام، يشتبه في أثريتها، داخل حقيبه يده.

وبعرض المضبوطات على لجنة وحدة الآثار بالمطار، أفادت بأن جميعها آثرية، وترجع إلى عصور مختلفةـ وتخضع لقانون حماية الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الراكب.

يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواجهة واتخاذ التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد.