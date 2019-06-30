تحقق نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة اتهام 6 أشخاص بالتحرش بسيدة داخل مدينتي، وتبين أن أحد عمال السوبر ماركت تحرش بربة منزل أثناء سيرها بصحبة زوجها، وعقب معاتبة الأخير نشبت مشاجرة بين زوج المجني عليها وعامل السوبر ماركت وزملائه.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 15 شخصا، وقررت النيابة حجز المتهمين على ذمة التحريات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من فض مشاجرة بين عمال "سوبر ماركت" وأحد سكان "مدينتي" نشبت بسبب تحرش أحد العمال بزوجة ساكن، وتم ضبط 15 متهما من أطراف المشاجرة.

وأوضح المصدر أنه عقب فحص المتهمين تبين اتهام 6 أشخاص وأخلي سبيل 9 آخرين، بعدما أكدت التحريات عدم اتهامهم في الواقعة، وأنهم تصادف وجودهم بمكان المشاجرة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغًا بنشوب مشاجرة، وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عمال سوبر ماركت وأحد سكان المنطقة، بسبب تحرش أحد العمال بزوجة الطرف الثاني.

وسيطرت قوات الأمن على المشاجرة وفضها وضبط 15 متهما، واصطحابهم إلى القسم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.