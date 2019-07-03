قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر تعاني من ندرة مائية وتعاني من فجوة كبيرة بين الموادر المائية والاحتياجات.

وأضاف خلال برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أنه من ضمن أهم الخطوات التي تبعث لتحقيق الاستراتيجية المائية ترشيد المياه وتقليل المساحات المزروعة للمحاصيل الشرهة للمياه.

وتابع: "تم تحديد المساحات المزروعة من الأرز وتقنينها بـ724 ألف فدان، وتم تحديد المساحة بالتنسيق بين وزارة التموين والزراعة ووزارة الموادر المائية والري، وهدفنا الرئيسي هو تحقيق احتياجات السوق والحفاظ على هدر المياه بشكل أو بآخر".

واستطرد: "كان ملاحظا العام الماضي وجود مساحات أرز أقل كثيرة من هذا العام، ورفعنا المساحة بسبب الحاجة لزراعة الأرز بسبب ارتفاع ثمنه العام الماضي".

وأوضح أنه تم تحديد المساحات التي سيتم زراعتها بالأرز ومعظمها في شمال الدلتا لحماية هذه الأراضي من تداخل مياه البحر بها، ومن يخالف سيتم تحرير محاضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.