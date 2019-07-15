قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن منح الولايات المتحدة تأشيرة زيارة لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تأتي بسبب واجباتها تجاه الأمم المتحدة، وأن تحركاته ستكون محدودة للغاية داخل مدينة نيويورك، وفقا لما أفادت به قناة "الحرة" نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست".

وذكر بومبيو، أنه سيتاح لظريف ووفده التنقل بين مقر البعثة الإيرانية الذي يبعد ستة أحياء عن مقر الأمم المتحدة، وبيت السفير الإيراني إلى الأمم المتحدة.

وقال بومبيو: "الدبلوماسيون الأمريكيون لا يجولون في شوارع طهران، لذا لا نرى أي سبب لتجول الدبلوماسيين الإيرانيين بحرية أيضا في مدينة نيويورك"، وفقا لما ذكره للصحيفة في اتصال هاتفي.

وأضاف أنه "من الملائم للغاية التزام وزير الخارجية ظريف ووفده بجميع الحقوق التي نصت عليها اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ولا شيء أكثر من ذلك".

يذكر أن الوفد الإيراني وصل نيويورك، صباح الأحد، لحضور اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وهو اجتماع وزاري رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة لمواضيع تتعلق بمناطق النزاع والمجاعة والمساواة الجنسية والتغيير المناخي.