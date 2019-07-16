"دكة" ينظم المعرض الفني الثالث السبت

يفتتح ستوديو دَكَّة المعرض الجماعي للسنة الثالثة على التوالي لطلابه، في قاعة الأهرام للفنون بمبنى جريدة الأهرام الجديد، بشارع الجلاء المتفرع من شارع الصحافة، من السبت المقبل حتى 24 يوليو، ويشارك فيه 30 طالبا وطالبة من راغبي الفنون ودارسيها.

ينطلق المعرض في تمام السادسة والنصف مساء، ويعرض إبداعات الطلاب في أثناء ورَش الرسم بألوان الزيت، على أن يكون دخول الزوار مجانا.

وستوديو دكة يهدف لتعليم الفنون والرسم بألوان الزيت، أنشئ في العام 2017 ويحرص سنويا على إقامة معرض للطلاب، ويضم معرض العام الحالي أكثر من 100 لوحة، تحت إشراف الفنانة نورا سليمان.