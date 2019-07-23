تصدر فيلم "الممر" إيرادات دور العرض السينمائي، أمس، بإجمالي أرباح 515 ألف جنيه، بينما احتل فيلم "كازابلانكا" المرتبة الثانية وحقق إيرادات وصلت إلى 374 ألف جنيه، وحصد "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال 215 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات 102 ألف جنيه، وجاء فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد في المركز الأخير بـ15 ألف جنيه، ، حسبما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائى فى بيان صادر عنها.

ويتناول الفيلم دور قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" من بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.