أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قرار بمنح مزيد من التيسيرات للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أراضي وضع اليد، مع إعطاء مهلة أخرى لسداد الرسوم المستحقة عليهم للمحافظة.

وقال إنه وجه رؤساء المراكز بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أولا بأول، بالإضافة إلى إزالة زراعات المواطنين غير الجادين في تقنين أراضي وضع اليد والمماطلين في دفع الرسم والأقساط الأولى من ثمن الأرض، وطرح الأراضي الخاصة بهم في المزاد العلني.

وأضاف المحافظ، أنه شدد على زيادة أعداد العاملين بملفات تقنين وضع اليد لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى، خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الأشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.