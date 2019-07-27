قال المهندس روماني رزق الله خبير الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن التعامل من خلال فكر الشمول المالي والمحفظة الإلكترونية، أمر إيجابي من شأنه التيسير على المواطنين عمليات التعامل المالي في البيع والشراء، كما أنه يكون قاعدة بيانات للمجتمع، ويمكن من خلاله التعامل مع ملفات مثل الأمية والصحة.

"روماني" يحذر من تطبيق "face app" وألعاب الأطفال على التواصل الاجتماعي

وأضاف "رزق الله"، خلال لقاءه على "الراديو 9090"، ببرنامح "لقاء السبت"، مع الإعلامية معتزة مهابة، أن الذكاء الاصطناعي جزء من التكنولوجيا في حصر وتحليل بيانات المصالح والهيئات، وبالتالي هذا يمكن من اتخاذ القرار بشكل أدق وأسرع، مشيرا إلى أن هذه البيانات لا يمكن اختراقها أو التجسس عليها من خلال "الهاكرز"، لأن الأجهزة المصرية تتخذ إجراءات احترازية وتدابير قوية.

وحذر "روماني" من التعامل مع تطبيق "face app"، لأنه يحصر بيانات وصور الأشخاص المتعاملين معه، كما يمكنه الحصول على بصمة العين وفقا لطبيعة جودة الصورة، وجميعها بيانات تستخدم في التسويق من خلال شركات عالمية تبيعها للدول التي تجمع المعلومات لعمليات "الهاكرز".

وأضاف "روماني" أن الألعاب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانب كبير منها يدور حول فكرة التأثير على النواحي النفسية للأطفال، وتغيير طبيعتهم بزرع العنف داخلهم.