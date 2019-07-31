قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اجتمع بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل الوقوف على موعد عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، موضحًا أنه مصر استفادت بقوة من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال البينة الأساسية للاستادات وتطويرها.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "أسال الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن فرصة عودة الجماهير للمدرجات بشكل منضبط أصبحت أيسر بكثير بعد تجربة منظومة "تذكرتي".

وتابع: "أمر عودة الجماهير للمدرجات أصبح متروك للأجهزة الأمنية ووزارة الرياضة في تحديد الوقت المناسب لعودتهم".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.