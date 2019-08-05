قال السفير مصطفى القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، إن مصر تؤكد أولوية التعاون الأفريقي المشترك والعربي الأفريقي إدراكًا من القيادة السياسية لدفع التنمية الشاملة، وإعادة الإعمار لما بعد النزاعات في الدول الأفريقية.

وأضاف في كلمته، خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الأفريقي، والذي يستقبله مجلس النواب المصري، صباح اليوم ولمدة 4 أيام، أن الأولوية لجهود التكامل الاقتصادي والتعاون الأفريقي والمشروعات المشتركة وعلى رأسها طريق "القاهرة - كيب تاون"، والتعاون في مجال التجارة الحرة الأفريقية والربط الكهربائي.

وأشار إلى أن الربط ما بين الأمن والتنمية في أفريقيا ضرورة لعلاج مشكلات الهجرة والنزوح القسري، موضحًا أن مصر ستستضيف في سبتمبر القادم مؤتمرًا يبحث مشكلات الهجرة، مشددًا على ضرورة تعزيز دور المرأة، كوسيط لحل النزاعات والمشكلات في أفريقيا.

وأشاد "القوني"، بجهود الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف، وكذلك دور وزارة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل قوات الدفاع والأمن لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن في دول القارة.

وأوضح أن هذا الاجتماع، يعد الثاني بعد اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأفريقي بالقاهرة مؤخرا، تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية الأفريقية.