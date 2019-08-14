قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ التنمية الاقتصادية دائما ترتبط بالاستقرار الأمني والسياسي في أي دولة، وأنّ مصر شهدت في 2012 توترات أمنية وعمليات إرهابية وتفجيرات وعدم استقرار أمني في أنحاء البلاد، ما كان له أثر على الأوضاع الاقتصادية بها.

وأضاف سليمان خلال لقاء في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ أي حديث عن الاقتصاد دون أمن في البلاد عبثي، وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول خطاب له بعد تولي الرئاسة، تحدث عن استراتيجية البقاء والبناء، فكان لا بد أولا من البناء مرة أخرى بعد حكم الإخوان، وهو ما حرص عليه الرئيس السيسي.

وتابع سليمان أنّ العام 2014 شهد تعرض مصر لتهديد وحدتها، إذ كان هناك مخطط لتقسيم الدولة وفتن طائفية، لكن الجيش المصري حافظ على بقاء الدولة وساهم في التنمية، ونجحت المؤسسات الوطنية في المحافظة على كيان الدولة والمساعدة في البناء والتنمية، لكن البطل الحقيقي هنا هو الشعب المصري، فكما واجه العمليات الإرهابية لمخربين ولم يخشاها منذ بدايتها في 2016، تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.