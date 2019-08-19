قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية "أويش الحجر" مركز المنصورة، و7 مسؤولين للتحقيق، بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المخالفات.

وشمل قرار محافظ الدقهلية إحالة رئيس الوحدة المحلية بالقرية للتحقيق، بسبب تدني مستوى النظافة وتجمعات القمامة على الطريق العام بقرى "ميت خميس واويش الحجر وكفر الشنهاب".

وأحال محافظ الدقهلية كلا من سكرتير الوحدة ورئيس قسم الإيرادات، لوجود متأخرات أعوام سابقة، ومتأخرات عن ريع أملاك دولة للسنترال المقام بالقرية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كذلك شمل القرار إحالة رئيس قسم البيئة وفني بالقسم الهندسي لوجود مخالفات شرط الترخيص في 24 حالة هدم، والتي تمت دون رخصة هدم وعدم وجود ما يفيد التخلص من مخلفات الهدم بمقلب قلابشو.

كما أحال محافظ الدقهلية رئيس قسم الإشغالات، لرصد 18 حالة إشغال وعدم اتخاذ أي إجراء تجاهها، وإحالة رئيس قسم الأملاك للتحقيق، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 67 حالة وضع يد على أراضي أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة، للوقوف على مدى الانضباط الوظيفي والتنسيق مع كل الجهات المعنية، لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني وأي مخالفات أخرى.