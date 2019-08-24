تستعد شركة "إنفورما" للمعارض مصر، لتنظيم معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، الذي يشمل تجمع أكبر عدد من شركات السيارات والوكلاء تحت سقف واحد، إضافة إلى الشخصيات البارزة في قطاع السيارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في الفترة من 17 حتى 21 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC.

ويشمل المعرض أحدث موديلات السيارات، ومجموعة من الطرازات الجديدة التي تُقدم للمرة الأولى للسوق المصرية، كما يقدم المعرض أول منطقة مُخصصة للزائرين لتجربة قيادة الطرازات الجديدة، حيث سيكون باستطاعتهم التفاعل مع السيارات بأنفسهم وبصورة أكثر فاعلية من أي وقت مضى، وفق بيان الشركة المنظمة "إنفورما".

وسعر تذكرة الدخول 90 جنيها في اليوم الأول 17 ديسمبر، و45 جنيها باقي الأيام من 18 حتى 21 ديسمبر، ويمكن حجز التذكرة إلكترونيا من هنـــــــــا.