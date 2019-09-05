طالبة جامعية تختطف طفلين في بني سويف وتطلب فدية 60 ألفا

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، طالبة جامعية، لاتهامها بمحاولة خطف طفلين وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه من أحد جيرانها، بعد محاولتها الاستعانة بسائقين يقيمان بدائرة المركز لمساعدتها في عملية الخطف، وطلب الفدية قبل أن يبلغا عنها الأجهزة الأمنية.

وقررت المتهمة في التحقيقات أنها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك ما تقوم به أو تفعله، تحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف بلاغا من "أحمد. م. م"، 35 عاما، مدير مبيعات، مقيم بشارع الجيش دائرة المركز، بمحاولة طالبة جامعية بخطف "كرم" 8 أعوام، و"يارا" 6 أعوام.

وتبين أن والد الطفلين فوجئ بإبلاغه من كلا من "سعد. أ. س"، 33 عاما، سائق، مقيم بندر الفشن دائرة المركز، و"علي. أ. و"، 22 عاما، سائق، مقيم بندر الفشن، بأن طالبة جامعية تدعى "ه. أ. ع" حضرت لهما وحاولت الاستعانة بهما واستئجار سيارة لخطف طفلين، وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه من والد الطفلين، وقيامها بتسليم السائقان مبلغ 2200 جنيه نظير تنفيذ ذلك.

كما تبين لرجال الشرطة أنه وبسؤال السائقين أيدا مضمون أقوال والد الطفلين، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال السائقين، وبررت ذلك كونها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك أو تعي ما تقوم به، واستدعت قوات الشرطة والد الطالبة ويدعى " أ. ع. م"، 56 عاما، إمام مسجد بالأوقاف، قرر أن نجلته تُعاني من مرض نفسي ويتم علاجها روحانيا.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وصولاً لحقيقتها، وتحرر المحضر رقم 3528 إداري مركز شرطة الفشن.