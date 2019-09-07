لقي شاب مصرعه في الدقهلية اليوم، في مشاجرة مع صاحب مقهى في قرية "البصراط" بالمنزلة، لرفض الشاب إغلاق كشاف دراجة نارية يستقلها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بوقوع مشاجرة بقرية البصراط ووجود متوفي.

انتقل ضباط المباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "حسام محمد محمود أنيس، 21 عاما"، بعد تلقيه طعنة من "حسن. ف"، 31 عاما، مالك إحدى المقاهي بالقرية.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بينهما بسبب تشغيل المجني عليه الأنوار الخاصة بالموتوسيكل الذي يستقله أمام المقهى الخاص بالقاتل، وعندما طالبه بإطفائها رفض وقذفه "بطوبة" فطعنه صاحب المقهى بسكين في الصدر وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.